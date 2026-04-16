الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الليلة 17 من أداجيو تشهد حضور أحمد خالد صالح وصبري فواز ونورهان شعيب

الليلة السابعة عشرة من "أداجيو" تشهد حضور أحمد خالد صالح وصبري فواز ونورهان شعيب
الليلة السابعة عشرة من “أداجيو” تشهد حضور أحمد خالد صالح وصبري فواز ونورهان شعيب
أوركيد سامي

شهد في  إطار التفاعل المستمر مع العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير”، شهدت الليلة السابعة عشرة من العرض، والثانية في السيزون الثاني،بعد النجاح الذى حققة الموسم الأول، حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنان أحمد خالد صالح، والفنان صبري فواز، والفنانة نورهان شعيب، في تأكيد جديد على الاهتمام الذي يحظى به العمل داخل الوسط الفني مع انطلاق موسمه الجديد.

وأبدى الفنان أحمد خالد صالح إعجابه بتجربة العرض، مشيرا إلى أن العمل ينجح في تقديم حالة إنسانية واضحة من خلال أداء متوازن بين أبطاله، إلى جانب بساطة المعالجة التي تسهم في وصول الفكرة للجمهور بشكل مباشر.

فيما أشاد الفنان صبري فواز بالإخراج، معربا عن سعادته بمشاهدة العرض، مؤكدا استمتاعه بالتجربة بشكل عام.

ومن جانبها، أعربت الفنانة نورهان شعيب عن تقديرها لجماليات العرض، مشيدة بالتكامل بين الموسيقى والإضاءة والديكور، إلى جانب الأداء التمثيلي الذي يعكس حالة من الانسجام بين فريق العمل.

ويواصل “أداجيو.. اللحن الأخير” جذب اهتمام نجوم الفن والنقاد، في ظل ما يقدمه من تجربة مسرحية تعتمد على البساطة والعمق في آن واحد، وهو ما يفسر الإشادات المتكررة التي يحصدها العرض خلال مسيرته.

ويستند العمل إلى رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، والتي قدمها المخرج السعيد منسي برؤية مسرحية خاصة، بعد أن تأثر بها منذ قراءته الأولى، وعمل على إعدادها مسرحيًا على مدار ثلاث سنوات، حتى خرجت إلى النور بهذا الشكل الذي يجمع بين البساطة والعمق.

وشهد العرض تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص عدد كبير من الجمهور على مشاركة آرائهم وانطباعاتهم فور انتهاء العرض، مشيدين بجمال التجربة وما تحمله من حالة إنسانية مؤثرة، إلى جانب الإشادة بالأداء التمثيلي والرؤية الإخراجية، والعناصر البصرية والموسيقية التي ساهمت في خلق حالة مميزة.

ومن جانبها، أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن سعادتها بردود الفعل، مؤكدة أن رفع لافتة “كامل العدد” قبل بدء العرض بوقت كافٍ كان مفاجأة كبيرة، مشيرة إلى أن عودة الجمهور للمسرح بهذا الشكل تمثل حالة خاصة، خاصة مع التواصل المباشر بين الفنانين والجمهور، والذي يمنح العرض طابعًا مختلفا لا يتكرر في الأعمال الأخرى.

كما لفتت إلى التفاعل الكبير مع العرض، خاصة في المشاهد التي تجمع بين التمثيل والغناء، حيث قدمت خلاله مجموعة من الأغاني بمصاحبة الفنان رامي الطمباري، في إطار درامي أضفى حالة خاصة على أجواء العمل، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور.

أعلنت إدارة مسرح الغد عن تعديل مواعيد العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير”، حيث تقرر أن يبدأ العرض يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يتم استقبال الجمهور بدءا من الساعة السابعة والنصف، وذلك في ظل استمرار الإقبال الجماهيري على العرض خلال الفترة الحالية.

ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال، إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في خروج العرض بهذه الصورة.

“أداجيو.. اللحن الأخير” من إعداد وإخراج السعيد منسي، ويأتي ضمن تجربة مسرحية تسعى لتقديم الأعمال الأدبية برؤية معاصرة، معتمدا على تفاعل الجمهور واستمرارية الحضور كأحد أبرز عناصر نجاحه.

