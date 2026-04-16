قبل بدء وقف إطلاق النار.. حزب الله يدك إسرائيل بـ 10 صواريخ ومسيرتين

أطلق حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، نحو 10 صواريخ وطائرتين مسيرتين من لبنان على الجليل الغربي قبل وقت قصير، قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتراض معظم الصواريخ، وسقط أحدها في منطقة مفتوحة، كما تم إسقاط الطائرتين المسيرتين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات في جنوب لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار، محذرًا من استمرار المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية.

وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن الدعوة تأتي في ظل أوضاع ميدانية “غير مستقرة بالكامل”، حيث لا تزال بعض المناطق تشهد تهديدات محتملة، من بينها وجود ذخائر غير منفجرة، وأضرار واسعة في البنية التحتية، إضافة إلى احتمالات خروقات ميدانية لوقف إطلاق النار.