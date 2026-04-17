معشوق الجماهير .. تعرف على معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

كشف الناقد الرياضي محمد الجزار عن معلق مبارة الزمالك و شباب بلوزداد فى إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



وكتب الجزار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسمياً .. عصام الشوالي معلقاً وواصفا على مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف كأس الكونفدرالية الإفريقية".

موعد مباراة الزمالك و بلوزداد الجزائري

يستضيف فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، فى لقاء يخوضه الأبيض بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره.