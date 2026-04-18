رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: الهشاشة النفسية.. الانهيار الذي يبدأ من تفاصيل صغيرة

د. هبة عيد
د. هبة عيد

لا تولد النفس البشرية هشّة، لكنها قد تُصبح كذلك حين تتراكم عليها التفاصيل الصغيرة دون انتباه، وحين تُترك المشاعر دون احتواء، وتُؤجل الاحتياجات النفسية تحت ضغط الحياة وتسارعها. في البداية لا يبدو الأمر خطيرًا؛ مجرد كلمات عابرة، مواقف بسيطة، ضغوط يومية مألوفة، لكن ما لا يُرى هو ذلك الأثر التراكمي الذي يعمل بصمت داخل الإنسان حتى يُرهقه من الداخل دون أن يشعر.

الهشاشة النفسية لا تعلن عن نفسها فجأة، بل تتشكل تدريجيًا عبر سلسلة من الإشارات التي يتم تجاهلها. شعور متكرر بعدم الفهم، حاجة غير مُلبّاة للتقدير، انطفاء تدريجي للحماس، أو محاولة دائمة للتماسك رغم الإرهاق الداخلي. ومع الوقت، يبدأ الإنسان في التكيّف مع الألم بدلًا من معالجته، ومع الكبت بدلًا من التعبير، حتى تصبح قدرته على الاحتمال نفسها مصدر استنزاف.

من أخطر ما يُسهم في بناء هذه الحالة، غياب المساحة الآمنة للتعبير. حين لا يجد الإنسان من يستمع إليه دون حكم، أو من يتلقى مشاعره دون تقليل، يبدأ في الانسحاب إلى الداخل، ويستبدل الكلام بالصمت، والطلب بالكتمان. كذلك فإن الضغط المستمر لإظهار القوة، والسعي للكمال، والخوف من الضعف أو الرفض، كلها عوامل تُراكم التوتر النفسي وتُضعف التوازن الداخلي.

ومع هذا التراكم الصامت، يصبح الإنسان أكثر حساسية تجاه المواقف البسيطة، وأقل قدرة على التكيف مع الضغوط المعتادة، ليس لأنه أضعف، بل لأنه مُنهك من الداخل. فالهشاشة ليست نقصًا في القوة، بل نتيجة استنزاف طويل لم يتم التعامل معه في وقته الصحيح.

وفي المقابل، فإن بناء النفس لا يبدأ من لحظة الانهيار، بل من وعي مبكر بالإشارات الصغيرة. الاعتراف بالمشاعر دون إنكار، منح النفس حقها في الراحة، التخفف من ضغط المثالية، والقدرة على طلب الدعم دون شعور بالذنب، كلها خطوات بسيطة لكنها عميقة الأثر في حماية الإنسان من الوصول إلى حافة الإرهاق النفسي.

كما أن العلاقات الإنسانية الداعمة تلعب دورًا محوريًا في التوازن النفسي، فالكلمة الطيبة، والإنصات الحقيقي، والشعور بأن هناك من يفهم دون أن يُحاكم، قد تُحدث فرقًا كبيرًا في لحظات الضعف. فليس المطلوب دائمًا حلول معقدة، بقدر ما هو احتواء صادق يعيد للإنسان إحساسه بالأمان.

ولا يمكن إغفال أن للبعد الروحي أثرًا عميقًا في ترميم الداخل، فهو يمنح النفس مساحة من الطمأنينة، ويعيد ترتيب نظرتها للضغوط باعتبارها مراحل لا نهايات. هذا الارتباط لا يلغي الألم، لكنه يخفف حدته، ويمنح الإنسان قدرة أكبر على الصبر والتجاوز، حين تضيق به السبل وتثقل عليه الحياة.

إن أخطر ما في الهشاشة النفسية أنها تبدأ من تفاصيل لا نلتفت إليها، وتنتهي أحيانًا إلى نتائج لا نتوقعها. لذلك فإن الوعي المبكر، والإنصات للذات، والرحمة بالنفس، ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على التوازن الإنساني في عالم يزداد ضغطًا وتعقيدًا يومًا بعد يوم.

وفي النهاية، تبقى النفس الإنسانية كيانًا حساسًا يحتاج إلى فهم قبل التوجيه، واحتواء قبل التغيير. وكلما تعلمنا أن نصغي لتلك التفاصيل الصغيرة في داخلنا، كلما استطعنا أن نحمي أنفسنا من الانكسار، وأن نحول الألم إلى وعي، والهشاشة إلى قوة ناعمة قادرة على الاستمرار.

النفس البشرية المشاعر احتواء الاحتياجات النفسية ضغط الحياة الأثر التراكمي الهشاشة النفسية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

