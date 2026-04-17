الزوج تخلص من حياته وزوجته لحقت به.. تفاصيل واقعة وفاة زوجين في بنها

كشفت التحقيقات في واقعة مصرع زوجين ببنها، أن الزوج انتـ حر وفور علم الزوجة ألقت بنفسها هي الاخرى في النيل وانتحـ رت.

شهدت بنها واقعة مأساوية ومثيرة للجدل في دائرة قسم أول بنها، بعدما تحولت واقعة انتـ حار سيدة إلى لغز جنائي، عقب العثور على جثة زوجها داخل شقته في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الذهول والقلق بين الأهالي.



تعود تفاصيل الواقعة عندما أقدمت سيدة على إلقاء نفسها في مياه نهر النيل بجوار معدية عزبة البرنس، لتلقى مصرعها في الحال، وسط صدمة شهود العيان الذين سارعوا بإبلاغ الجهات الأمنية.

تفاصيل الواقعة



وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين أن السيدة تدعي "وجدية ح" 65 سنة ربة منزل ومقيمة بشارع حسن يوسف بكفر مناقر ببنها، ليتم إخطار زوجها بالواقعة، إلا أن الصدمة كانت في العثور عليه جثة هامدة داخل شقته.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوجين يقيمان بمنطقة كفر مناقر بدائرة قسم أول بنها، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط الواقعتين، وبدأت في جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود.

وتوصلت التحقيقات الاولية إلى ان الزوج انتـ حر وبعده الزوجة وأنهما ميسورا الحال.