أمينة خليل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكت أسود لا يحمل أي نقوشات مع شورت بنفس اللون و نسقت معهما حزام حول الخصر.

أنتلعت أمينة خليل هاف بوت باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات والإكسسوارات البسيطة التي منختها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت أمينة خليل بتسريحة شعر الذيل حصان،ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة والغير مبالغ فيها.