إخماد الحريق.. تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ| صور

شهد الطريق الدولي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين نقل، ما أسفر عن إصابة أحد السائقين، واشتعال النيران في إحدى السيارتين، فضلًا عن انقلاب حمولة من الذرة على الطريق.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بهذا الحادث.

هرعت سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين نقل، ما أدى إلى إصابة سائق بإصابات متفرقة.

جرى نقل المصاب على الفور إلى مستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة لقربه من موقع الحادث لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في إحدى السيارتين، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

ونتج عن الحادث انقلاب حمولة الذرة بإحدى السيارتين على الطريق، ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية إلى عدة دقائق.

حرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق.