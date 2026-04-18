خبير: فتح مضيق هرمز يحسن حركة الملاحة ويساهم في عبور 30 سفينة

أكد اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في مسار أزمة الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة انعكست سريعًا على الأسواق الدولية من خلال تهدئة حالة القلق.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن هناك استعدادات لمرور ما يقرب من 30 سفينة عبر المضيق، وهو ما يعكس بداية عودة الحركة الطبيعية تدريجيًا في هذا الممر الحيوي.

إشادة بدور دبلوماسي إقليمي

وأشاد عبدالمحسن بالدور الذي تلعبه مصر وباكستان وتركيا في دعم جهود التهدئة، والمساهمة في إنجاح مسارات التفاوض المتعلقة بملف مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن هذه التحركات تعزز فرص الاستقرار الإقليمي.