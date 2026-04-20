نائب شمال سيناء: زيارة رئيس الوزراء للمحافظة تعكس اهتمام الدولة بتسريع جهود التنمية والاستقرار

قال النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن زيارة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم إلى محافظة شمال سيناء تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية سيناء وتعزيز الاستقرار بها، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في مختلف ربوع المحافظة.

وأشاد عكيرش في بيان صحفي له بهذه الزيارة المهمة، مؤكداً أنها تمثل رسالة واضحة على متابعة الحكومة الميدانية لمشروعات التنمية الجارية في شمال سيناء، والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، بما يسهم في دفع عجلة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في سيناء خلال السنوات الماضية، شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء التجمعات السكنية، وتوسيع شبكات الطرق والمرافق، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والزراعة، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطنين.

وأكد النائب موسى عكيرش أن استمرار الزيارات الحكومية الميدانية لشمال سيناء يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وتعزيز جهود توطين المواطنين وتوفير فرص العمل، بما يدعم الأمن القومي المصري ويعزز استقرار المنطقة.