الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس الأسبوع المقبل|شبورة ونشاط للرياح يصاحبه برد صباحاً

طقس اليوم
طقس اليوم
محمد الاسكندرانى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس من الثلاثاء 21 حتى السبت 25 أبريل 2026، ليكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً.


أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عن شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.


تابعت أن نشاط للرياح من الثلاثاء 21 أبريل إلى السبت 25 أبريل على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر


المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الجديدة 27 14

6 أكتوبر 26 13

بنها 25 14

دمنهور 24 13

وادي النطرون 26 13

كفر الشيخ 25 14

بلطيم 24 15

المنصورة 25 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 25 14

دمياط 23 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 27 15

السويس 26 15

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 27 15

نخل 26 13

كاترين 22 09

الطور 28 18

طابا 27 15

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 29 18

الإسكندرية 22 13

العلمين 21 12

مطروح 21 12

السلوم 24 12

سيوة 28 13

رأس غارب 27 18

سفاجا 29 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 31 21

حلايب 27 22

أبو رماد 31 19

مرسى حميرة 31 20

أبرق 28 19

جبل علبة 28 19

رأس حدربة 26 22

الفيوم 26 14

بني سويف 27 14

المنيا 28 13

أسيوط 28 14

سوهاج 30 16

قنا 32 19

الأقصر 33 18

أسوان 34 19

الوادي الجديد 32 17

أبوسمبل 34 20


درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية


المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 40 29

المدينة المنورة 37 24

الرياض 37 22

المنامة 32 26

أبوظبي 34 23

الدوحة 34 26

الكويت 33 25

دمشق 22 10

بيروت 21 17

عمان 20 10

القدس 21 12

غزة 23 17

بغداد 34 19

مسقط 29 24

صنعاء 29 11

الخرطوم 45 29

طرابلس 21 15

تونس 25 13

الجزائر 21 10

الرباط 25 12

نواكشوط 30 19
 

