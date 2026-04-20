في 10 دقائق.. طريقة عمل فاهيتا الدجاج

تعتبر وجبة فاهيتا الفراخ من أشهى الأطباق التي يحبها الكبار والصغار، ومن الأكلات السهلة والسريعة التي يمكنك عملها خلال دقائق ، سواء ساندوتشات فاهيتا، أو مع أرز أو مكرونة وسلطة، حيث تبحث النساء عن وجبات صحية وسريعة التحضير لا تحتاج وقتاً طويلاً بالمطبخ، لذا نقدم لك طريقة عمل فاهيتا الدجاج مثل المطاعم.

أفضل تتبيلة للفاهيتا

في وعاء كبير، اخلط عصير الليمون الأخضر والثوم وبودرة فلفل التشيلي والكمون. أضف شرائح الدجاج. قلب المكونات حتى تتغلف شرائح الدجاج بالتتبيلة تمامًا. اترك شرائح الدجاج تتشرب التتبيلة مدة لا تقل عن ساعة.

ما هي مكونات فاهيتا فراخ؟

3 صدور دجاج منزوعة الجلد والعضم

بصلة مقطعة إلى شرائح رفيعة

3 حبات من الفلفل مقطعة شرائح رقيقة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ليمونة

1/2 ملعقة كبيرة من الشطة

1/2 ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا

1/2 ملعقة صغيرة من الأوريجانو

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

رشة من الفلفل الأسود.





خطوات عمل فاهيتا فراخ

اخلط في وعاء صغير مسحوق الشطة وبوردة الكمون وبودرة الثوم والبابريكا والأوريجانو والملح والفلفل الأسود



تبل قطع الدجاج بخليط التوابل من الجانبين جيدًا ونتركها ساعتين في التتبيلة



سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة الحرارة.



ضع صدور الدجاج المتبل في الزيت، واطهوها لمدة 7 إلى 8 دقائق لكل جانب



قطع البصل وحبات الفلفل إلى شرائح طولية رقيقة



نرفع الدجاج من المقلاة وضعه جانبًا.



أضف شرائح البصل والفلفل إلى نفس المقلاة وعلى نار متوسطة الحرارة قلبهم باستمرار من 4 إلى 5 دقائق



قطع صدور الدجاج إلى شرائح طولية



أضف شرائح الدجاج إلى الخضار في المقلاة



أضف القليل من عصير ليمون إلى فاهيتا فراخ، ثم حرك جيدًا



قدّم فاهيتا الفراخ بجانب سلطة وبعض الخبز

طريقة عمل فاهيتا الدجاج نادية السيد

طريقة عمل فاهيتا الدجاج فاطمة أبو حاتي

مكونات خلطة الفاهيتا



كوب زبادي

ربع كوب خل

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة توم مهروس

ملعقة كبيره صويا صوص

نصف ملعقة صغيره ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر

نصف معلقة صغيره بهارات سبعة

ملح

فلفل اسود

للتقديم

كسبرة خضرا مفرومة

خبز التورتيلا



طريقة عمل فاهيتا الفراخ



- فى البداية نحضر قطع الفراخ المقطعة، ونتبلها بالخلطة ونغطيها ونتركها ليلة في الثلاجة.

-في جريل أو طاسة نضع الزيت ونشوح الدجاج جيدا، نرفعها من الطاسة ونضع الفلفل والبصل ونشوحهم قليلا.

-ثم نضيف الدجاج للخضار ونتركهم ٥ دقائق عالنار مع التقليب جيدا.

نضيف الكسبره الخضرا ونطفي النار.

-ونضعها فى طبق للتقديم على سفرتك.