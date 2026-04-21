استرداد أراضي الدولة : 126 ألف طلب تقنين وحصر شامل للتعديات .. وهذه عقوبة الجريمة

أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تم تنفيذ حصر شامل لكافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن عمليات الإزالة أسهمت في استرداد مساحات كبيرة، خاصة في الحالات التي لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها.

وقال سعيد حلمي عبد الباقي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة طبقت قانونا استثنائيا لتقنين أوضاع المخالفات على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه منذ بدء تفعيل القانون تم استقبال نحو 126 ألف طلب عبر المنصة الوطنية لتقنين الأوضاع.

وتابع المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم أوضاع الأراضي وضمان وجود نشاط فعلي عليها، سواء كان زراعيًا أو عمرانيًا، بما يحقق الاستفادة من هذه المساحات ويمنع استمرار التعديات عليها.

العقوبة القانونية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.