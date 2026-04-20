استجابة لأهالي المحلة وكفر الزيات.. حملات تموينية مفاجئة على منظومة الخبز

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة الميدانية على مخابز الخبز البلدي المدعم وإحكام السيطرة على منظومة العمل بها، شنت الأجهزة التنفيذية حملات تفتيشية مفاجئة استهدفت منطقة منشية السلام وشارعي الحرية وسعد زغلول بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب قرية شبرا ملكان بمركز المحلة، وعدد من قرى مركز كفر الزيات، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على جودة رغيف الخبز.

حملات تموينية

وأسفرت أعمال الحملة عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، حيث تم تحرير محاضر لمخابز بمنطقة منشية السلام لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخبز لتوقف جزئي عن الإنتاج، كما تم ضبط مخبز بشارع الحرية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وآخر بشارع سعد زغلول لعدم وجود لوحة تشغيل، وفي قرية شبرا ملكان تم تحرير محضرين لنقص وزن الخبز بواقع 19 و9 جرامات.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، تم تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، إلى جانب مخالفات أخرى بكفر الزيات وقرى المحلة شملت نقص وزن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين.

ردع أصحاب مخابز

وبذلك يصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 21 محضرًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمرار الحملات اليومية للمرور على المخابز والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان القانونية المقررة.