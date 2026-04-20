بوكا جونيورز يحسم السوبر كلاسيكو ويُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ ريفر بليت

حسم بوكا جونيورز قمة الكرة الأرجنتينية لصالحه، بعدما تفوق خارج أرضه على ريفر بليت بهدف دون رد، في مواجهة قوية أنهت سلسلة اللاهزيمة لمنافسه التي امتدت لتسع مباريات في مختلف البطولات.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عبر لياندرو باريديس من علامة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول، بعد قرار من تقنية الفيديو باحتساب ركلة جزاء نتيجة لمسة يد داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل الاستراحة.

وبدأت المباراة بإيقاع متوازن، مع أفضلية نسبية لريفر بليت في الدقائق الأولى، إلا أن إصابة مهاجمه سيباستيان دريوسي وخروجه المبكر أثرت على الفاعلية الهجومية للفريق، ليفقد جزءًا من خطورته مع مرور الوقت.

في الشوط الثاني، حاول ريفر بليت العودة في النتيجة، لكنه افتقد للحلول الهجومية الواضحة، في حين اعتمد بوكا جونيورز على الهجمات المرتدة وكاد أن يضاعف النتيجة لولا تألق حارس أصحاب الأرض.

وشهدت الدقائق الأخيرة جدلًا تحكيميًا بعد مطالبة لاعبي ريفر بركلة جزاء، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب، لتنتهي المواجهة بفوز ثمين لبوكا.

وبهذه النتيجة، تلقى ريفر بليت أول خسارة تحت قيادة مدربه إدواردو كوديت، ليتوقف رصيده عند 26 نقطة، بينما رفع بوكا جونيورز رصيده إلى 24 نقطة، ليشعل المنافسة في جدول الترتيب.