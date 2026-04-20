الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصدر سوري: مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في اشتباكات مع مسلحين باللاذقية

الأمن السوري
الأمن السوري
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية ، خبرا عاجلا يفيد بأن مصدر أمني سوري، أعلن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي في اشتباكات مع مسلحين باللاذقية.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد  الشرع، أن الظروف التي تعيشها المنطقة صعبة وتحتاج حلولاً استثنائية، وسوريا تتحمل المسؤوليات وتواجه التحديات بصلابة شعبها والمحبين من دول المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية للرئيس أحمد الشرع في منتدى أنطاليا بدورته الخامسة المنعقد في تركيا تحت شعار "التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل".

وقال الرئيس الشرع: الصراع في المنطقة ليس وليد اللحظة بل جذوره عميقة في التاريخ، وسوريا تبتعد  عن خيارات الاصطفاف بجانب دولة ضد أخرى، وتسعى لأن تكون جسر وصل بين الدول الكبرى، ولها اليوم علاقات مثالية مع الولايات المتحدة ومع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول المنطقة.

وأضاف أننا نرسم تاريخا جديدا لسوريا، هو الانتقال من أن تكون صندوق بريد للنزاعات إلى التحول إلى فرصة عظيمة للاستثمار المستدام.

وتابع الشرع: سوريا تعرضت لاعتداءات إيران في المرحلة السابقة، حيث دعمت  النظام البائد بمواجهته للشعب السوري، ومع ذلك لم ننخرط في المواجهة بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقبل الحرب دفعنا باتجاه عدم نشوبها بالأساس لأنها ستؤدي لانعكاسات خطيرة في المنطقة.

وزاد: سوريا تدفع باتجاه استقرار المنطقة، وحل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن الصراعات والنزاعات.

وأكمل : نبارك جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب الدائرة في لبنان، ونأمل بالانتقال إلى مرحلة إصلاح المسارات في المنطقة حتى لا تتكرر الحروب مرة أخرى.

وأمضى : سوريا تعبت خلال السنوات الماضية وتعرض الشعب السوري لهجرة ونزوح وضربات بالسلاح الكيميائي وهناك دمار كبير، وتجنيبها اليوم الدخول في أي صراع هو المسار الطبيعي والصحيح. 

الأمن السوري مصدر أمني سوري القاهرة الإخبارية

