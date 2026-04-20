تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
ملك الأردن : نشدد بأهمية تمكين لبنان في الحفاظ على أمنه وسيادته
الهراس دهسها | قرار جديدة في حادث فتاة الإسماعيلية
عباس شومان للأزواج: لا تتخذوا أولادكم وسيلة لتصفية حساباتكم بعد الطلاق
قرار عاجل من النيابة في واقعة دهس فتاة في مشروع تطوير التجاري بالإسماعيلية
الكل متساوون | طلب برلماني بإنشاء المفوضية المصرية لمكافحة التمييز
1.25 مليون إسترليني خسارة أسبوعية.. سرقة محطات الوقود في بريطانيا ترتفع منذ اندلاع حرب إيران
رباب صلاح تدعم شقيقها بعد تألقه أمام إيفرتون: “يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات”
ضربة أمنية في سوهاج.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ92 مليون جنيه
تفاصيل حبس المتهمين بإجبار شخص على التعدي على فتاة بالقليوبية
هاجم الناس في الشارع.. حمار يعقر 3 أشخاص بسوهاج
مصدر دبلوماسي لصدى البلد: تقرير الطب الشرعي الإماراتي حول وفاة ضياء العوضي خلال أيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح إلزام الزوج بتوفير مسكن مدى الحياة للمطلقة بعد 20 سنة زواج.. نواب: لابد من إخراج قانون متوازن للأحوال الشخصية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

نائبة: مقترح توفير الزوج مسكن للمطلقة بعد 20 عام زواج يحمل بعدا إنسانيا مهما ويسعى لحماية المرأة

نائبة: من حق الزوجة تعيش في مسكن ملائم حال تطليقها بعد 20 عام زواج

برلمانية: لا بد من مراعاة حقوق الطفل والأم والأب في مشروع قانون الأحوال الشخصية
 

أشاد عدد من النواب بالمقترح ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل بشان إلزام الزوج بتوفير مسكن مدى الحياة للمطلقة بعد 20 عامًا زواج ، وأكدوا أنه إذا كان الزوج لديه من القدرة المالية لتوفير مسكن لزوجته، وفي حالة تفرغ زوجته للمنزل وتربية الأبناء، فإنه من حق الزوجة أن تعيش في مسكن ملائم لها حتى وفاتها.

قالت النائبة هند حازم ، إن مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية من المقترحات الهامة التي تهم شريحة كبيرة جداً من المجتمع وتحديداً المقترح المقدم من حزب العدل والخاص بتوفير مسكن للمطلقة بعد زواج طويل يتجاوز 20 عاما ففي تقديري المقترح يحمل بعدا إنسانيا مهما ويسعى لحماية المرأة بعد سنوات طويلة من الاستقرار الأسري وهو توجه يستحق النظر والدعم من حيث المبدأ خاصة في الحالات التي تكون فيها المطلقة غير قادرة على توفير مسكن مناسب.

وأشارت حازم لـ"صدى البلد" إلى أنه في الوقت نفسه من الضروري أن تأتي هذه النصوص في إطار متوازن يراعي أيضا قدرة الزوج وظروفه الاقتصادية حتى لا تتحول الالتزامات إلى عبء يصعب تنفيذه على أرض الواقع لذلك أرى أهمية وضع معايير واضحة لتحديد القدرة المالية وضمان عدالة التطبيق.

وقالت عضو مجلس النواب أن دور صندوق دعم ورعاية الأسرة يمثل خطوة إيجابية إذا ما تم دعمه بشكل كاف وضمان استدامته ليكون مظلة حقيقية للحالات الأكثر احتياجا دون تعقيدات.

واختتمت: أي تشريع يخص الأسرة يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع يضمن التوازن بين جميع الأطراف ويحافظ في المقام الأول على مصلحة الأبناء واستقرار المجتمع.

وأشادت النائبة مها عبد الناصر بالمقترح المقدم في مشروع قانون الأحوال الشخصية بشأن إلزام الزوج بتوفير مسكن مدى الحياة للمطلقة بعد 20 عامًا زواج.

وأكدت عبد الناصر لـ"صدى البلد" أنهت تؤيد المقترح إذا كان الزوج لديه من القدرة المالية لتوفير مسكن لزوجته، وفي حالة تفرغ زوجته للمنزل وتربية الأبناء، وبالتالي فإنه من حق الزوجة أن تعيش في مسكن ملائم لها حتى وفاتها.

وقالت النائبة هند رشاد ، أن هناك عدد من الأحزاب تقدمت بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية من جانب حزب الوفد والعدل ومستقبل وطن والجبهة الوطنية.

وأكدت رشاد لـ"صدى البلد" إن كل مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من الأحزاب سيتم دراستها ، وسنرى الأفضل والأصلح منها في مجلس النواب للمجتمع المصري ، بحيث يكون هناك توافق حول مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أهم شييء في مشروع قانون الأحوال الشخصية هو مراعاة حقوق الطفل والأم والأب ، لأنهم أطراف أساسية في العملية التربوية.

وكان قد أكد الدكتور عبد الناصر قنديل، ضمن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه حزب العدل، أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عامًا من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك، وفي حال تعذر ذلك يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” القيام بهذا الدور.

جاء ذلك خلال ندوة الحزب، حيث يأتي هذا المقترح في إطار رؤية أوسع للحزب تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء عن المرأة بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي تمتد فيها الحياة الزوجية لفترات طويلة.

وكانت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، قد استعرضت تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه.

كما يشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتا، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عامًا، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق.

ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود المشروع التي تتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية، وتنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”.

وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.

البنزين

بعد التسعير.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 20 أبريل

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. المهن الموسيقية تعلن مفاجأة بشأن حالة هاني شاكر.. فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل

سعر الدولار أمام الجنية

يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026

محمد الشناوي

بعد تخفيفها| متى تنتهي عقوبة الشناوي؟.. وهل يحق له المشاركة أمام الزمالك؟

ضياء العوضي

من هو ضياء العوضي؟.. معلومات عن الطبيب المثير للجدل وسبب وفاته

ليفربول

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ألفاريز

برشلونة يخطط لثورة صيفية.. ألفاريز وباستوني على رأس أولويات التدعيم

التجديف

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني للتجديف بحصده 3 ميداليات في بطولة ليدو فيليبي

شاهد.. 15 صورة من جنازة والد الفنانة منة شلبي بحضور نجوم الفن

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

لبلبة وكريم عبد العزيز يساندان منة شلبي في جنازة والدها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

تضامن الشرقية توزع 3100 قطعة ملابس على 200 مستفيدا بقرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

نظام الطيبات ل ضياء العوضي .. ماذا يحدث للجسم عند الامتناع من تناول البيض

البيض
البيض
البيض

سيد رجب وأشرف زكي وهنادي مهني يصلون جنازة والد منة شلبي .. فيديو

الحزن الشديد يسيطر علي منة شلبي خلال تشييع جثمان والدها

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة| صور

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

