وزيرة التنمية المحلية والبيئة: ملف بحيرة قارون يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون، وذلك في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لاستعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وأيضاً لاستعراض عدداً من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية علي أرض المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض، أن ملف بحيرة قارون يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة استعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع،بما يعكس توجه الدولة نحو معالجة التحديات البيئية بشكل شامل ومستدام.

واستمعت د. منال عوض خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول تطورات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية فى إطار الخطة ، فيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، فقد شهد المشروع تقدم ملحوظ، حيث تبلغ طاقته التصميمية نحو 19 ألف متر مكعب يوميًا، وقد بدأت أعمال التنفيذ في مايو 2023 بعد التعاقد في أبريل من نفس العام، بإجمالي تكلفة 450 مليون جنيه. حيث بلغت نسبة التنفيذ إلى نحو 70%، مع تحقيق تقدم كبير في الأعمال المدنية، وقد وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الإسراع في توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للحد من التلوث ببحيرة قارون، ويستهدف خدمة نحو 1.9 مليون مواطن ، ويشمل البرنامج تنفيذ بنية تحتية متكاملة تضم محطات معالجة وشبكات صرف ومحطات رفع، بتمويل من شركاء التنميةالأوروبيين، تتطلب تكثيف الجهود للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة ، كما يجري حاليًا الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية، والتي تتضمن إنشاء وتوسعة وإعادة تأهيل عدد من محطات المعالجة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تتواصل أعمال تطوير خدمات الصرف الصحي بمركزي إطسا ويوسف الصديق، حيث يجري تنفيذ وتوسعة 10 محطات معالجة تخدم المصارف المؤدية إلى بحيرة قارون، إلى جانب إنشاء 4 محطات إضافية تخدم مناطق وادي الريان ، وقد تم الانتهاء الكامل من مشروعين، و تتواصل الأعمال في أخرى، مع العمل على تذليل التحديات الفنية، خاصة في الجوانب الميكانيكية ووفقا للمشروعات الجارية سيتم تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوي المحافظة بنسبة ٨٦%.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن بحيرة قارون شهدت تحسن في حالتها البيئية، حيث تم استئناف نشاط الصيد بعد تحسن نسبي في جودة المياه ، وقد تم خلال أغسطس 2025 إطلاق نحو 6 ملايين وحدة من زريعة الجمبري، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن البيولوجي للبحيرة ، كما تم الاتفاق، خلال اجتماع محافظ الفيوم مع الجهات المعنية، على خطة لإطلاق أنواع متعددة من الزريعة، حيث تم بالفعل إنزال ملايين من زريعة الجمبري، و 215 وحدة من أسماك أمهات موسى، مع وضع مخطط مستقبلي لتعزيز التنوع السمكي بما يتلاءم مع طبيعة المياه، وتحسين دخل الصيادين.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع عدداً من الملفات الحيوية والتنموية المرتبطة بدفع جهود التنمية علي أرض المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وبصفة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي بالإضافة لمشروعات التنمية الاقتصادية المحلية لخلق فرص عمل لأبناء الفيوم ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" في مختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين بالقري المستهدفة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمحافظة الفيوم، خاصة في قطاعات البنية التحتية، وتحسين مستوي الأداء في المراكز التكنولوجية، ومنظومة النظافة، وتحسين البيئة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية بالمحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تسريع وتيرة العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ ، وإزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لدخول تلك المشروعات الخدمة أمام أبناء محافظة الفيوم .

ومن جانبه، استعرض محافظ الفيوم أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية ، مشيرًا إلى جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات، خاصة في ملفات رصف الطرق، وتطوير الأسواق، وتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي الدولة.وأكد الدكتور محمد هاني استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ توجيهات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والقرى.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مؤكدة أن تسريع وتيرة التنفيذ يمثل عاملًا حاسمًا لتحقيق العائد البيئي والاقتصادي المستهدف، وعلى رأسه تقليل أحمال الصرف الصناعي واستعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون. كما استعرضت مقترح إنشاء مصنع لاستخراج الأملاح من البحيرة بالقطاع الشمالي، موجهة بإجراء دراسة بيئية متكاملة بالتنسيق بين جهاز شؤون البيئة ووزارة الموارد المائية والري، لتقييم التأثيرات المحتملة للمشروع وضمان توافقه مع الاشتراطات البيئية. وفي سياق تعزيز التنسيق المؤسسي، شددت الوزيرة على ضرورة التنسيق وتحديد الأدوار والمسؤوليات بدقة، بما يدعم تنفيذ خطة متكاملة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، واستكمال جهود التطوير من خلال جهاز تنمية البحيرات، وضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بشأن التخلص الآمن من الحيوانات النافقة من خلال الأماكن المخصصة لذلك.