فتحي عبد الوهاب ينعي والد منة شلبي برسالة مؤثرة

نعى الفنان فتحي عبد الوهاب، والد الفنانة منة شلبي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب فتحي عبد الوهاب عبر فيسبوك: "خالص التعازي للفنانة منة شلبي في وفاة والدها.. سائلين الله أن يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحدث أعمال منة شلبي

وكانت منة شلبي حققت نحاحا كبيرا بمسلسل «صحاب الأرض» الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي، حيث تدور أحداثه حول فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.