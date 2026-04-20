الغربية.. ضبط 962 عبوة غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 23 محضر عدم إعلان أسعار

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وذلك في إطار توجيهاته بتشديد الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على السلع وحماية صحة المواطنين، تحت إشراف ومتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

حملات تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 962 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من (مشروبات – عصائر – بسكويت – شيبسي – سناكس – جبن وغيرها)، وتم التحفظ عليها،كما تم ضبط 311 علبة سجائر مهربة ومجهولة المصدر تشكل خطراً على الصحة العامة، بالإضافة إلى ضبط 1 طن مخللات بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بمركز بسيون، وفي إطار الرقابة على الأسواق، تم تحرير 23 محضر عدم إعلان عن الأسعار لعدد من المحلات بمختلف الإدارات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

تحرك تنفيذي

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري أو السلع مجهولة المصدر.