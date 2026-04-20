الكهرباء تتعاقد لتوسعة محطة محولات غرب بكر لاستيعاب 2800 ميجاوات من الرياح

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا لتطوير مشروعات البنية التحتية.

جاء التوقيع بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن المشروع تنفيذ توسعات بمحطة محولات غرب بكر (S4) جهد 220/500 ك.ف من خلال إضافة (2) خلية خط جهد 500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم مفتاح التابع لمنطقة كهرباء القناة.

ويهدف المشروع إلى تفريغ قدرة إجمالية تبلغ 2800 ميجاوات من الطاقة المولدة من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس )

ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع من 12 إلى 14 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد في خطوة تعكس حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم قدرات الشبكة القومية ورفع كفاءتها لاستيعاب الطاقات المتجددة

ياتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.