تكنولوجيا وسيارات

ببطارية بسعة 10200 مللي أمبير .. إطلاق جهاز Lenovo Idea Tab Pro اللوحي

تستعد شركة لينوفو لإطلاق جهاز Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 الأول وقديعمل جهاز Idea Tab Pro Gen 2 اللوحي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4، ويتضمن وحدة معالجة (NPU) للمهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

تُقدم لينوفو الجهاز بأربعة خيارات: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجابايت. كما يدعم الجهاز توسيع الذاكرة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت. 

يأتي الجهاز بنظام Android 16، وسيتلقى تحديثات النظام حتى Android 18، بالإضافة إلى أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

من أبرز مميزات هذا الجهاز اللوحي شاشته المميزة فهو مزود بشاشة PureSight Pro مقاس 13 بوصة بدقة 3.5K (3504 × 2190 بكسل). 

تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز، وتصل درجة سطوعها إلى 800 شمعة/م² في وضع السطوع العالي، وتغطي 99% من نطاق ألوان DCI-P3. كما تدعم تقنية Dolby Vision. 

ستطرح لينوفو أيضًا إصدارًا غير لامع مزودًا بطبقة مضادة للتوهج لتجربة مشاهدة أقرب إلى الورق. 

تعد الشاشة حاصلة على شهادات معايير الضوء الأزرق المنخفض، وخالية من الوميض.

مواصفات الشحن 

يحتوي الجهاز اللوحي على بطارية بسعة 10200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط. وتقول لينوفو إنها قادرة على تشغيل فيديوهات يوتيوب لمدة تصل إلى 12.5 ساعة.
من حيث المواصفات التقنية، يبلغ حجم الجهاز 296.48 مم × 191.91 مم × 6.20 مم ويزن 598 غرامًا. يحتوي على منفذ USB Type-C 3.2 Gen 1 يدعم الشحن والصوت وعرض البيانات، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة microSD وموصلات Pogo-pin لتوصيل الملحقات. 

تشمل خيارات الاتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 6، كما أنه مزود بمستشعرات مثل مقياس التسارع، ومستشعر RGB، وجيروسكوب.

أما بالنسبة للكاميرات، فيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي. ويتم التعامل مع الصوت من خلال نظام صوتي رباعي السماعات مُعدّل بتقنية دولبي أتموس.

 ستوفر لينوفو ملحقات مثل قلم Tab Pen Plus، وحافظة قابلة للطي، ولوحة مفاتيح تتصل عبر دبابيس التوصيل.

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

