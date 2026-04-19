بامكانيات رائدة وسرعة شحن كبيرة.. لينوفو تطلق أحدث باور بانك

أطلقت لينوفو باوربنك جديدًا عالي السعة ضمن سلسلة ThinkPlus. يتوفر شاحن لينوفو ThinkPlus 190W الآن للشراء في الصين بسعر 349 يوانًا فقط (حوالي 50 دولارًا أمريكيًا).



بسعرها، ستحصل على شاحن متنقل بتصميم مكعب الشكل مزود بكابل قابل للسحب. يمتد الكابل حتى 75 سم ويدعم الشحن السريع ثنائي الاتجاه، مما يعني أنه يمكنه شحن الأجهزة وإعادة شحن الشاحن نفسه.

كما يتيح التصميم القابل للسحب للمستخدمين تعديل طول الكابل.



مواصفات باوربنك لينوفو ثينك بلس 190 واط



يدعم الجهاز طاقة إجمالية تصل إلى 190 واط عبر منافذ متعددة. وتؤكد لينوفو أن المنفذ الواحد قادر على توفير طاقة تصل إلى 140 واط، تكفي لتشغيل أجهزة كمبيوتر محمولة مثل ThinkPad وThinkBook وApple MacBook وHuawei MateBook. وعند استخدامه عبر منافذ متعددة، يمكنه شحن عدة أجهزة في وقت واحد، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، دون التأثير بشكل ملحوظ على سرعة الشحن.

من ناحية الإدخال، يدعم بنك الطاقة الشحن الذاتي بقدرة تصل إلى 100 واط، مما يقلل وقت إعادة الشحن مقارنةً بالعديد من البدائل ذات السعات الكبيرة. كما يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن، بما في ذلك PD 3.2 وPD 2.0 وPPS وQC ومعيار VDM الخاص بشركة لينوفو، مما يجعله متوافقًا على نطاق واسع مع الأجهزة من مختلف العلامات التجارية.

زودت لينوفو الجهاز داخلياً بأربع بطاريات أسطوانية من نوع 21700 المستخدمة في صناعة السيارات، بالإضافة إلى شريحة ذكية للتحكم في درجة الحرارة بتقنية NTC. وتبلغ السعة الإجمالية للبطاريات 11600 مللي أمبير/ساعة.

يستخدم الهيكل الخارجي تقنية الطلاء الكهربائي بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD)، ويتوفر باللونين الأسود والأبيض. كما يتضمن حبلًا لسهولة الحمل، مما يشير إلى أن لينوفو تتوقع من المستخدمين حمله معهم بدلًا من تركه على المكتب.

وأخيرًا، يشتمل الباوربنك على شاشة TFT مقاس 2.01 بوصة بواجهات باللغتين الصينية والإنجليزية. وتعرض معلومات تفصيلية مثل حالة البطارية ودرجة الحرارة ومستويات الطاقة وبيانات الشحن في الوقت الفعلي.

