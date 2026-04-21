أنيميا الفول.. مرض وراثي صامت يهدد الأطفال عند الإهمال

تعد أنيميا الفول من أكثر اضطرابات الدم الوراثية شيوعًا، وتنتشر بشكل ملحوظ في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ورغم ارتباطها باسم “الفول”، فإنها ليست حساسية غذائية عادية، بل حالة جينية تؤثر على كرات الدم الحمراء.

ما هي أنيميا الفول؟

هي نقص في إنزيم يُسمى G6PD، وهو مسؤول عن حماية خلايا الدم الحمراء من التلف. عند غيابه أو نقصه، تصبح هذه الخلايا عرضة للتكسر عند التعرض لبعض المحفزات.

ما أسبابها؟

سببها وراثي وتنتقل غالبًا من الأم إلى الأبناء

تصيب الذكور أكثر من الإناث

لا تُكتسب مع الوقت، بل يولد بها الشخص

-ما المحفزات الخطيرة؟

الأشخاص المصابون يجب أن يتجنبوا:

الفول والبقوليات (خصوصًا الفول الأخضر)

بعض الأدوية مثل: الأسبرين وبعض المضادات الحيوية

الالتهابات والعدوى

التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل النفثالين (كرات الناموس)

الأعراض عند حدوث تكسر الدم

عند التعرض لمحفز، تظهر أعراض فجأة مثل:

شحوب وإرهاق شديد

اصفرار الجلد والعين (يرقان)

بول داكن اللون

تسارع ضربات القلب وضيق التنفس

وفي الحالات الشديدة قد يحدث ما يُعرف بـ تكسير الدم الحاد.

انيميا الفول وقد تظهر مبكرًا عند حديثي الولادة في صورة صفراء شديدة، لذلك يتم اكتشافها غالبًا من خلال الفحوصات المبكرة

أنيميا الفول ليست مرضًا خطيرًا في حد ذاته، لكنها قد تتحول إلى حالة طارئة إذا تم تجاهل المحفزات، لذلك الوعي هو خط الدفاع الأول للحماية.