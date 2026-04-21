رد فعل مفاجئ من أحمد الخضري بشأن دعوة ياسين منصور لنهائي الكونفدرالية

علق الناقد الرياضي أحمد الخضري على ما تردد بشأن حضور رجل الأعمال ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي لنهائي الكونفدرالية، بعد دعوة ممدوح عباس الرئيس الشرفي للزمالك.

وكتب الخضري عبر حسابه علي اكس "ايه المشكلة لما ممدوح عباس يوجه الدعوة لياسين منصور لحضور نهائي الكونفدرالية..وايه كمية الرفض والاعتراض بين جماهير الزمالك والأهلي للدعوة ..مع الأسف هناك مجموعة تنموا وتترعرع علي (مستنقع ) الخلافات".

وأعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الشرفي، عن حضور ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي، لمباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين نادي الزمالك واتحاد العاصمة.