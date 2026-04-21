رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
برلمان

برلماني: القيمة الإيجارية الحالية لأراضي الأوقاف لا تتناسب مع التسعير السوقي

ماجدة بدوى

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن أوضاع أراضي هيئة الأوقاف المصرية، وما أثير حول زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها.

وتشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النواب،  عماد الغنيمي، وهشام الحصري، وصابر عبد القوي ، مناقشة قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، دون مراعاة الأسعار السوقية، فضلًا عن ما وصفه النواب بالتعنت في إجراءات الاستبدال، إلى جانب شكاوى المواطنين من عدم صرف الأسمدة للمستأجرين.

من جانبه، أعلن عماد الغنيمي عضو مجلس النواب انحيازه الكامل لمستأجري أراضي الأوقاف، مؤكدًا أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع التسعير السوقي ولا تراعي الظروف الاقتصادية التي يمر بها المزارعون.


وأضاف الغنيمي أن عدم صرف الأسمدة للمستأجرين يضر في المقام الأول بالمزروعات القائمة، وهو ما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد مصالح آلاف الأسر التي تعتمد على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للدخل.


وأكد عضو مجلس النواب أنه ليس من المنطقي استبدال أرض زراعية ثم إعادة تحميل المستأجر بقيمة العقار مرة أخرى، مشددًا على ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الملف، والعمل على تحقيق التوازن بين حقوق هيئة الأوقاف وحقوق المواطنين المستأجرين.


وطالب الغنيمي بضرورة وضع حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الدولة وفي الوقت ذاته تراعي ظروف المزارعين، بما يضمن استمرار النشاط الزراعي ودعم جهود الدولة في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

الأهلي وبيراميدز

تعرف على المباريات بالأرقام .. لماذا يتعثر بيراميدز أمام الزمالك ويتوهج أمام الأهلي؟

لوسيندا

رفضوا بنتي وقالوا الأطفال هيخافوا منها.. استغاثة تهز مواقع التواصل.. لوسيندا تفتح ملف حق متلازمة داون في التعليم

الطفل وائل محمد رفعت

ضربه بعصاية وكسر جمجمته.. استغاثة تهز الإسكندرية بعد الاعتداء على طفل

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

