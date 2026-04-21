حصاد 65 ألف فدان قمح بالوادي الجديد وتوريد 46 ألف طن للصوامع

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن الكميات التي تم توريدها من القمح حتى اليوم الثلاثاء، بلغت نحو 46 ألفًا و751 طنًا، وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات، بجانب توريد كميات لشون شركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوي والبنك الزراعي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 65 ألف فدانًا من إجمالي مساحة 412706 فدان قمح على مستوى المحافظة.

تنسيق بين التموين والزراعة

وأشار المرسي، إلى المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أي مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التي تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة مساهمة منهم في التيسير على المزارعين، مؤكدًا متابعة تسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين.