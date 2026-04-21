حملات مكثفة للنظافة ورفع كفاءة الخدمات في بيلا بكفر الشيخ| صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية موسعة استهدفت رفع القمامة والمخلفات والتراكمات من شوارع المدينة والقرى، بالتوازي مع تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة العامة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة بتكليفات مباشرة من الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، التي وجهت نوابها ورؤساء القرى بتكثيف الجهود الميدانية ورفع المخلفات أولًا بأول، مع الالتزام بنقلها إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة، في إطار خطة متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق بيئة صحية وآمنة.

وشهدت مدينة بيلا، تنفيذ أعمال موسعة لرفع التراكمات وتفريغ صناديق القمامة بكافة الشوارع، إلى جانب أعمال قص وتهذيب الأشجار بالميادين والمنتزهات، ونقل المخلفات إلى المقلب العمومي، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث والارتقاء بجودة البيئة.

في السياق ذاته، دفعت الوحدة المحلية بفرق فنية متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإصلاح الأعطال والمحولات وتركيب كشافات جديدة بالمدينة والقري، خاصة بالشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية، بما يعزز من كفاءة الإضاءة العامة ويرفع معدلات الأمان.

وامتدت جهود الحملة إلى نطاق القرى التابعة للمركز، حيث تم تنفيذ أعمال نظافة مكثفة شملت رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع، وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية لتيسير حركة المواطنين والمركبات، فضلًا عن دعم منظومة الإنارة وصيانة الأعطال بعدد من الشوارع القروية.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا استمرار الحملات بشكل يومي ومنتظم، مع تخصيص الخط الساخن 0473605500 لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، والتعامل الفوري معها، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز رضا المواطنين.