محافظ أسوان يحيل واقعة وفاة شاب لسقوطه فى حفرة صرف للنيابة العامة

قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحالة واقعة وفاة شاب فى حادث على طريق كوم أمبو / إقليت أمام قرية سبيل مكى بمجلس قروى الكفور للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث .

جاء ذلك بعد إنقلاب مركبة التروسيكل بشاب فى العقد الثانى من عمره يدعى بدر أسامة على عبد الرحيم الحداد المتوفى أثناء سيره على الطريق ، وتعرضه للسقوط فى حفرة خاصة بقطاع الصرف الصحى ضمن مشروعات " حياة كريمة " مما أدى إلى وفاته فى الحال ، وتعرض شاب أخر للإصابة كان برفقته .

ويقدم محافظ أسوان خالص تعازيه لأسرة الشاب بدر وأهالى القرية ، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

فيما شدد المهندس عمرو لاشين على أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات المشددة تجاه الشركة أو المقاول المنفذ للمشروع وذلك لتقاعسه عن تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية ، وعدم وضع الإرشادات وعلامات التحذير المطلوب توفيرها فى مثل هذه المشروعات ، وخاصة الواقعة على الطرق وأماكن عبور وتردد المواطنين والمركبات .