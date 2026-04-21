في أسوان.. ضبط قاتل شقيقه بسبب خلافات الميراث

ألقى ضباط مباحث قسم ثان أسوان، القبض على قاتل شقيقه بسبب خلافات فيما بينهما على الميراث، وتم اتخاذ الأجواء ات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة بأنه عندما تلقى رجال مباحث مركز شرطة قسم ثاى أسوان إخطار يفيد بوقوع مشاجرة بين شخص وشقيقه فى عزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث مركز شرطة قسم ثان أسوان لمحل الجريمة للقبض علي المتهم واتخاذ اللازم.

وتبين أن المشاجرة دارت بين الشقيقين بسبب الميراث، حتى تعدوا على بعضهم البعض بالضرب ليطعن المتهم المجني عليه طعنة نافذة ما أدى لوفاته بالحال.

وتم إيداع جثمان المجني عليه بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.