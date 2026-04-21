علي مهران يشيد بكلمة رئيس الوزراء أمام النواب: تعكس مصارحة ووضوحًا في مواجهة التحديات

أشاد النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم أمام الجلسة العامة لـ مجلس النواب المصري، مؤكدًا أنها عكست رؤية واضحة وصريحة من الحكومة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط التعامل معها.

وثمّن مهران ، ما تضمنته الكلمة من عرض شامل للجهود التي تبذلها الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم قطاعات الإنتاج وعلى رأسها الصناعة، بما يسهم في زيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل الجاد والتنسيق الكامل بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف مهران ، أن ما تضمنته كلمة رئيس الوزراء يعكس نهج المصارحة والشفافية مع ممثلي الشعب داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن عرض التحديات إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهتها يعزز الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على تجاوز هذه المرحلة، واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وشدد مهران ،على أهمية دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.