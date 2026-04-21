500 جنيه.. فتح التدريب لطلبة الجامعات بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا للعام 2026، وذلك في إطار حرصها على دعم وتأهيل الكوادر الشابة وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي داخل مواقع العمل المختلفة.



وأوضحت الشركة أن التدريب متاح لطلبة الكليات الحكومية والخاصة، وكذلك المعاهد العليا، خاصة في التخصصات المرتبطة بطبيعة عمل الشركة، والتي تشمل كليات الهندسة، والعلوم، والتجارة، والحقوق، بالإضافة إلى الكليات التكنولوجية. ويستهدف البرنامج طلبة الفرق الدراسية المختلفة، باستثناء طلاب السنوات النهائية، نظرًا لاعتبارهم خريجين وليسوا ضمن الفئة المستهدفة للتدريب.

وحددت الشركة مدة التدريب لتكون خلال فترة الإجازة الصيفية، بواقع 90 ساعة تدريبية تمتد من شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026، بما يتيح للطلاب فرصة الاحتكاك المباشر ببيئة العمل واكتساب خبرات عملية في مجالات إنتاج الكهرباء.

وفيما يتعلق بشروط التقديم، أشارت الشركة إلى ضرورة تقديم طلب رسمي معتمد ومختوم من الكلية أو المعهد، موضحًا به البيانات الأساسية للطالب، والتي تشمل الاسم رباعي، والفرقة الدراسية، والتخصص. كما يتعين إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى إيصال سداد رسوم التدريب.

وبالنسبة للرسوم، فقد تم تحديدها بقيمة 500 جنيه لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية، بينما تبلغ 1000 جنيه لطلبة الجامعات الخاصة، والمعاهد الأهلية، والبرامج الخاصة والأقسام التخصصية ذات المصروفات.



وأعلنت الشركة أن التقديم يبدأ اعتبارًا من 22 يونيو 2026 وحتى 10 يوليو 2026 أو حتى اكتمال العدد المطلوب، مؤكدة أن القبول سيتم وفقًا لأسبقية التقديم واستيفاء الشروط.

أما عن آلية التقديم، فيمكن للطلاب الحصول على نموذج التدريب الصيفي من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالإعلان، ثم التوجه لتقديم المستندات المطلوبة يدويًا إلى مقرات التدريب المحددة، والتي تشمل مواقع بمحافظة الدقهلية (قطاع التدريب بمحطة كهرباء طلخا) ومحافظة البحيرة (مركز تدريب المحمودية بجوار محطة كهرباء المحمودية).

وأكدت الشركة أنه لن يتم استكمال إجراءات التسجيل إلا بعد سداد الرسوم المقررة، مع ضرورة متابعة الطلب من خلال مسؤولي التدريب بالمواقع المختلفة، حيث تم تخصيص أرقام تواصل لتلقي الاستفسارات بكل من محافظتي الدقهلية والبحيرة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لإعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة، بما يسهم في دعم استدامة القطاع وتعزيز قدراته التشغيلية والفنية.