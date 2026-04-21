الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام حسن : هدفنا الرئيسي إسعاد الشعب المصري .. ومبسوط جدا بنجاح مهمتنا

اجتماع لجنة الرياضة
اجتماع لجنة الرياضة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، أن أكثر ما يؤثر في المواطن المصري كل ما يتعلق بالمنتخب، موضحًا أنه هناك مساندة كبيرة من اتحاد الكره للمنتخب ودعم قوي ومستمر.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضه بمجلس النواب لمناقشه استعدادات المنتخب لكأس العالم بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضه وهاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره،  أنه حرص على ترسيخ فكرة لدى اللاعبين بأن الفريق القوي يجب أن يخوض تجارب ودية أمام منتخبات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها المنتخب إلى كأس العالم. 

وأعرب عن أسفه لعدم تكرار هذا الإنجاز بشكل أكبر رغم مكانة المنتخب المصري، مؤكدًا أن غياب الاستقرار الفني وضعف الإعداد خلال الفترات الماضية كانا من أبرز أسباب ذلك.

لافتًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاعتماد على المواطن المصري في مختلف المجالات، وأوضح أن الجهاز الفني واجه مهمة صعبة منذ توليه المسؤولية، وأن تحقيق النجاحات لم يكن أمرًا سهلًا في ظل تطور وقوة المنتخبات الإفريقية.

وأشار إلى أن الوصول إلى كأس العالم، وبلوغ الدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا بالمغرب، تحقق بفضل الله ثم بجهود الجميع، خاصة في ظل الاعتماد على عدد كبير من اللاعبين المحليين.

ولفت إلى امتلاك المنتخب عددًا من المحترفين المميزين، في مقدمتهم محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد، وعمر مرموش.

وأوضح أن المنتخب خاض مباريات قوية تطلبت استعدادات خاصة، من بينها مواجهتا السعودية وإسبانيا، مشيرًا إلى أن مباراة السعودية كانت في غاية الصعوبة، خاصة في ظل غياب بعض اللاعبين مثل محمد صلاح، تلتها مواجهة إسبانيا. واختتم بتوجيه الشكر للاعبين على تحملهم مشقة كبيرة بين المباراتين.

وقال حسام حسن هدفنا الرئيسي اننا نفرح الشعب المصري وسعيد جدا اننا ادينا مهمتنا بنجاح لاننا تعاقدنا مع بلدنا وتكليف لنا اننا نسعد الشعب المصري

حسام حسن لجنة الشباب والرياضه كأس العالم وزير الشباب والرياضه

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

