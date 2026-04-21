تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي 79

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي اختيار 10 أفلام قصيرة من أصل 3184 فيلمًا للمشاركة في المسابقة الرسمية هذا العام، تمثل إنتاجات وتعاونات سينمائية من 136 دولة حول العالم.



ومن المقرر أن تُمنح جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة يوم السبت 23 مايو، ضمن حفل ختام الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي.



وجاءت قائمة الأفلام المختارة على النحو التالي:

«FRESH CUT» – إخراج: Hadrien Bels (15 دقيقة)



«THE LAST SPRING» – إخراج: Mathilde Bédouet (15 دقيقة)



«SISTERS' SWIM» – إخراج: Lola Degove (15 دقيقة)



«THE END» – إخراج: Niki Lindroth Von Bahr (15 دقيقة)



«PARA LOS CONTRINCANTES» (من أجل الخصوم) – إخراج: Federico Luis (15 دقيقة)



«PELOTON TRUENO» (فصيلة الرعد) – إخراج: Theo Montoya (15 دقيقة)



«GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN» (الحلم حلزون) – إخراج: Thien An Nguyen (15 دقيقة)



«ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO» (أشياء تحدث بجانب النهر) – إخراج: Daniel Soares (14 دقيقة)



«SPIRITUS SANCTUS» – إخراج: Michal Toczek (15 دقيقة)



«NIKO NIŠTA NIJE REKAO» (لم يقل أحد شيئًا) – إخراج: Tamara Todorović (15 دقيقة)



اختيارات La Cinef

في دورتها التاسعة والعشرين، اختارت مسابقة La Cinef، المعنية بأفلام طلاب معاهد السينما، 19 فيلمًا قصيرًا (14 فيلمًا روائيًا و5 أفلام رسوم متحركة) من بين 2750 عملًا مقدمًا من مدارس سينمائية حول العالم.



الأفلام المختارة من إخراج 12 مخرجة و9 مخرجين، وتمثل 15 دولة عبر أربع قارات. كما تشهد الدورة مشاركة مدرستين للمرة الأولى: جامعة هونغيك (كوريا الجنوبية) والمعهد العالي للفنون والحرف المتعددة (ISAMM) في تونس.

ومن المقرر إعلان جوائز La Cinef يوم الخميس 21 مايو، خلال حفل يُقام في مسرح بونويل، يعقبه عرض الأفلام الفائزة.

