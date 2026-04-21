الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تفاصيل مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي 79

محمد نبيل

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي اختيار 10 أفلام قصيرة من أصل 3184 فيلمًا للمشاركة في المسابقة الرسمية هذا العام، تمثل إنتاجات وتعاونات سينمائية من 136 دولة حول العالم. 

ومن المقرر أن تُمنح جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة يوم السبت 23 مايو، ضمن حفل ختام الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي.
 

وجاءت قائمة الأفلام المختارة على النحو التالي:

«FRESH CUT» – إخراج: Hadrien Bels (15 دقيقة)

«THE LAST SPRING» – إخراج: Mathilde Bédouet (15 دقيقة)

«SISTERS' SWIM» – إخراج: Lola Degove (15 دقيقة)

«THE END» – إخراج: Niki Lindroth Von Bahr (15 دقيقة)

«PARA LOS CONTRINCANTES» (من أجل الخصوم) – إخراج: Federico Luis (15 دقيقة)

«PELOTON TRUENO» (فصيلة الرعد) – إخراج: Theo Montoya (15 دقيقة)

«GIẤC MƠ LÀ ỐC SÊN» (الحلم حلزون) – إخراج: Thien An Nguyen (15 دقيقة)

«ALGUMAS COISAS QUE ACONTECEM AO LADO DE UM RIO» (أشياء تحدث بجانب النهر) – إخراج: Daniel Soares (14 دقيقة)

«SPIRITUS SANCTUS» – إخراج: Michal Toczek (15 دقيقة)

«NIKO NIŠTA NIJE REKAO» (لم يقل أحد شيئًا) – إخراج: Tamara Todorović (15 دقيقة)
 

اختيارات La Cinef

في دورتها التاسعة والعشرين، اختارت مسابقة La Cinef، المعنية بأفلام طلاب معاهد السينما، 19 فيلمًا قصيرًا (14 فيلمًا روائيًا و5 أفلام رسوم متحركة) من بين 2750 عملًا مقدمًا من مدارس سينمائية حول العالم.
 

الأفلام المختارة من إخراج 12 مخرجة و9 مخرجين، وتمثل 15 دولة عبر أربع قارات. كما تشهد الدورة مشاركة مدرستين للمرة الأولى: جامعة هونغيك (كوريا الجنوبية) والمعهد العالي للفنون والحرف المتعددة (ISAMM) في تونس.

ومن المقرر إعلان جوائز La Cinef يوم الخميس 21 مايو، خلال حفل يُقام في مسرح بونويل، يعقبه عرض الأفلام الفائزة.
 

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

بالصور

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

