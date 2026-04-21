محافظ دمياط يستعرض أبرز الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية





ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جلسة اجتماع المجلس التنفيذى ، المُنعقد اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و اللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وفى مستهل الجلسة ،، استعرض " المحافظ " الجهود التى تم تحقيقها منذ منتصف مارس الماضى حتى الآن ، جاء أبرز تلك الجهود التعامل مع ميل هلال مأذنة مسجد البحر، وازالتها فى ظل ظروف جوية سيئة ، حيث توجه بالشكر الى هيئة ميناء دمياط وشركة المقاولون العرب ، والجهات الأمنية و التنفيذية على التعاون الكامل .

كما أكد " محافظ دمياط " أنه تم التعامل مع عدد من التحديات التى تم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم الانتفاع بمركز التدريب والتوعية برأس البر ، وتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لحصر وميكنة ملف أراضى الدولة والتنسيق مع هيئة الأوقاف لبحث المشكلات بشأن ملف وقف المنان لتذليل العقبات التى تواجه المواطنين .

وبقطاع الطرق ،، لفت " المحافظ " إلى أنه تم الانتهاء من طريق أبو عياد بكفر سعد و طريق حجاجة بمركز فارسكور و جارى استكمال رصف طريق مدخل كفر الغاب ضمن خطة رد الشئ لأصله ، كما استعرض أبرز الجهود المبذولة لتعزيز الموارد الذاتية للمحافظة ، وإطلاق مبادرة " المحافظ هيجيلك " لخلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة، هذا إلى جانب استكمال خطة رفع كفاءة الحملات الميكانيكية بالمحافظة وصيانة المعدات المعطلة ، و تفعيل مبادرة وزارة التنمية المحلية لاعفاء المقترضين من الفوائد وتسليم شهادات إبراء الذمة ، علاوة على تنفيذ عدد من الجهود لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية ، و نسب الإنجاز بالخطة الاستثمارية ، وكذا المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بكفر سعد

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " مستجدات الموقف التنفيذى بملف تقنين أراضى الدولة، والتصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية و الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالقطاعات المختلفة

و أصدر " محافظ دمياط " حزمة من التوجيهات لرؤساء الوحدات المحلية أبرزها عقد لقاء اسبوعى بالوحدات المحلية مع المواطنين لبحث مشاكلهم ومطالبهم، و تفعيل لجنة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وحصر ساحات انتظار المركبات

وفى ختام الجلسة تم مناقشة عدد من المذكرات والتقارير و اصدار الموافقة بشأنها ، وقد جاء من بينها تخصيص مساحة ٢٠٠٠م٢ من أملاك الوحدة المحلية لاقامة معهد ازهرى عليها بقرية جمصة بمركز كفر البطيخ، وتخصيص مساحة أخرى تبرع احد المواطنين بمركز فارسكور لاقامة توسعات مدرسة الحوراني الابتدائية،