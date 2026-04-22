"العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" توقّع عقدًا لتشغيل وادارة اهم مبانيها بالحي الحكومي

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقدًا مع شركة راية للمباني الذكية تحت مظلة راية القابضة، وذلك لاستغلال وإدارة المبنى الإداري (C5) الكائن بالمحور المركزي في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، قام بالتوقيع عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، و أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة راية للمباني الذكية

ويستهدف هذا التعاقد تعظيم القيمة الاستثمارية للمبنى من خلال إسناد مهام الإدارة والتشغيل لشركة متخصصة، حيث تتولى شركة راية دور الوكيل الحصري لإدارة وتشغيل واستغلال المبنى، بما يشمل تأجير الوحدات الإدارية، وكافة الخدمات والمرافق المرتبطة به، وفقًا لأفضل المعايير المهنية والتشغيلية المعتمدة.

وبموجب الاتفاق، تحصل شركة راية على نسبة من إجمالي الإيرادات المحققة، فيما تؤول النسبة المتبقية إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العوائد الاستثمارية.

ويعكس هذا التعاقد توجه شركة العاصمة الإدارية نحو تطبيق نماذج متقدمة لإدارة الأصول بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة وتشغيل المباني، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة داخل الحي الحكومي.

هذا وقد صرح المهندس خالد عباس “يأتي هذا التعاقد في إطار رؤية الشركة لتعظيم الاستفادة من أصولها من خلال الشراكة مع كيانات متخصصة ذات خبرة وتطبيق نماذج احترافية لإدارة وتشغيل المباني، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وعائد اقتصادي مستدام ويُسهم في توفير بيئة عمل متكاملة وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف الجهات والمؤسسات.”

وأضاف خالد عباس " أن التعاون مع شركة راية لإنشاء وإدارة المباني يمثل خطوة عملية نحو تحقيق إدارة فعالة للأصول، وتعزيز القيمة المضافة للمشروعات داخل العاصمة الجديدة لما لها من خبرة ممتدة ونجاحات ملموسة في مجال إدارة وتشغيل المباني".

ومن جانبه، صرح أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة راية للمباني الذكية: نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تعكس ثقة العاصمة الإدارية في قدرات راية في إدارة وتشغيل الأصول الكبرى. ومن خلال خبراتنا المتراكمة، ونجاحتنا في تطوير وإدارة المباني الذكية، من خلال مشروعاتنا المتميزة للمباني الذكية الخضراء، كالمبنى الأيقوني جاليريا٤٠ في الشيخ زايد، إلى جانب مشروع ايدج لمساحات العمل بفروعه المتعددة، وذلك في إطار التزامنا بتقديم تجارب متكاملة تعكس أعلى معايير الجودة والابتكار.