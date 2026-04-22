قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تسليم مخطوط قطاماروس بعد ترميمه بمعمل الدراسات البردية بـ آثار عين شمس

تسليم مخطوط «قطاماروس» بعد ترميمه بمعمل الترميم بمركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار – جامعة عين شمس
تسليم مخطوط «قطاماروس» بعد ترميمه بمعمل الترميم بمركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار – جامعة عين شمس
حسام الفقي

شهد معمل الترميم التابع لمركز الدراسات البردية والنقوش بكلية الآثار – جامعة عين شمس، تسليم مخطوط قبطي «كتاب قطاماروس»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترميمه، بحضور أ.د. حسام طنطاوي، القائم بأعمال عميد الكلية، وأ.د. باسم محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. نوال جابر، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. إيمان نبيل، مدير مركز الدراسات البردية والنقوش، إلى جانب السادة أعضاء المركز.

وجرت مراسم التسليم بحضور نخبة من المتخصصين والمهتمين بالدراسات القبطية، من بينهم الراهب القمص يسطس الأورشليمي، الباحث في تاريخ الأقباط والمسيحية بالأراضي المقدسة وعضو اتحاد كتاب مصر، والقمص ويصا حفظي سعيد، كاهن دير الملاك ميخائيل بالتلين بمنيا القمح – محافظة الشرقية، إلى جانب المهندس عازر غورست عازر، رئيس مجلس إدارة بيت مدارس الأحد القبطي بالقاهرة، والمهندس ديفيد عماد شوقي، الباحث في الدراسات القبطية، ود. إسحاق إبراهيم الباجوشي، الباحث في الدراسات القبطية وعضو لجنة التاريخ القبطي.

وخلال الفعاليات، ألقى د. إسحاق إبراهيم الباجوشي كلمة تناول فيها الأهمية الدينية والتراثية لمخطوط «كتاب قطاماروس»، مستعرضًا ما تعرّض له من ظروف حفظ غير ملائمة عبر فترات زمنية سابقة، وما صاحبها من محاولات ترميم غير علمية أثّرت في حالته. كما أشاد بجهود فريق الترميم، مؤكدًا أن المخطوط – عقب الانتهاء من أعمال ترميمه – أصبح في حالة جيدة تتيح دراسته علميًّا وفحصه بدقة والاستفادة منه بحثيًّا.

كما قدّمت د. إيمان نبيل وفريق الترميم عرضًا تقديميًّا وفيلمًا تسجيليًّا وثّقا من خلالهما مراحل ترميم المخطوط، والتي استمرت على مدار عام وثلاثة أشهر، موضحين الأساليب العلمية الدقيقة التي تم اتباعها للحفاظ على مكونات المخطوط وصون قيمته التاريخية.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار الدور العلمي والتطبيقي الذي يقوم به معمل الترميم بالمركز في الحفاظ على المخطوطات وصون التراث الوثائقي، باستخدام أحدث الأساليب العلمية، بما يضمن استدامة هذه الكنوز للأجيال القادمة. كما يؤكد هذا التعاون أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية بالتراث في حماية الهوية الثقافية.

وتقدمت إدارة المركز بخالص الشكر والتقدير لفريق الترميم، تقديرًا لجهودهم العلمية المتميزة في إنجاز هذا العمل الدقيق، وهم:
د. إيمان سليم، أ. منال محمد رجب، أ. أحمد صقر، أ. هند إبراهيم، د. محمد علام، أ. كيرلس حنا، وذلك تحت إشراف د. إيمان نبيل – مدير الفريق – التي قادت العمل بكفاءة علمية ومهنية عالية على مدار فترة الترميم.

الدراسات البردية والنقوش جامعة عين شمس مخطوط قبطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد