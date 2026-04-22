العاهل المغربي ورئيس الامارات يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي، "العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون، خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما".

وخلال الاتصال الذى كشفت عنه وكالة الانباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء؛ أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين؛ في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

كما تداول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك محمد السادس - بحسب (وام) - عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.