حملة تفتيشية مكثفة بالغردقة لضبط الأسواق وإعدام مواد غذائية غير صالحة

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بنطاق حي جنوب، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة، بهدف تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية صحة المواطنين.

وشملت الحملة المرور على 8 منشآت غذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، حيث أسفرت عن توجيه 8 إنذارات لمخالفات متنوعة، منها عدم وجود تراخيص نشاط أو إشغال، وعدم توافر شهادات صحية لبعض العاملين، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء.

كما تم إعدام كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، شملت جبنًا ومجمدات وعصائر مصنّعة، بعد ثبوت تغير خواصها، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود شهادات صحية، ومحضر نظافة.

وتم التنبيه على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة بدلًا من البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع سرعة توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التراخيص والسجل البيئي، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وجرت أعمال الحملة بمشاركة مديريات التموين والطب البيطري والبيئة، إلى جانب إدارات التراخيص والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء، تحت إشراف مدير إدارة البيئة بالمدينة.