عقب توليها منصبا أمميا.. محافظ الإسكندرية يهنئ رانيا المشاط

​تقدم المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بخالص التهنئة إلى الدكتورة رانيا المشاط، بمناسبة تعيينها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة وأميناً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مؤكداً أن هذا الاختيار يُمثل إنجازاً جديداً يضاف لسجل النجاحات المصرية المشرفة على المحافل الدولية.

​وأكد المحافظ أن هذا التعيين الدولي الرفيع ليس فقط تقديراً لشخص الدكتورة رانيا المشاط، بل هو تجسيد لثقة المجتمع الدولي في الكفاءات الوطنية المصرية، وتأكيد على قدرة المرأة المصرية على تقلد أرفع المناصب وإحداث تأثير ملموس في مسارات التنمية والتعاون الإقليمي والدولي.

​وأعرب المهندس أيمن عطية عن فخره واعتزازه بهذا النموذج المصري الناجح، متمنياً للدكتورة رانيا المشاط دوام التوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، وأن تكلل جهودها بالنجاح في تعزيز دور المنظمة ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.