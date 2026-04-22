الفلسفة مرآة الذات.. إشادة بمبادرة طلابية خلال متابعة انتظام الدراسة بشرم الشيخ

تابعت الدكتورة وفاء رضا، مدير تعليم جنوب تعليم جنوب سيناء ، سير العملية التعليمية بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، حيث تفقدت الفصول الدراسية برفقتها حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وكان في استقبالهما دينا محمد عامر، مديرة المدرسة، التي استعرضت جهود إدارة المدرسة في دعم العملية التعليمية وتنفيذ الأنشطة والمبادرات الطلابية.

وخلال الزيارة، التقت وفاء رضا طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، منظمي مبادرة “الفلسفة مرآة الذات” بجنوب سيناء، حيث دار حوار مفتوح معهم لمناقشة أهداف المبادرة وآليات تنفيذها، بما يسهم في تنمية الوعي الفكري وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم.

ووجهت مدير تعليم جنوب سيناء مجموعة من المحاور والنصائح التي ينبغي مراعاتها أثناء تنفيذ المبادرة، مؤكدة أهمية توضيح أسلوب تحليل “SWOT” للاستفادة منه في تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتحديات.

وأشادت الدكتورة وفاء رضا بالمبادرة، مثمّنة جهود الطلاب والقائمين عليها، ومتمنية لهم التوفيق في تحقيق أهدافها.

وتُنفذ المبادرة بتنسيق كلٍّ من آية منصور و محمد مرزوق، المعلمين بالمدرسة وتحت إشراف دينا محمد عامر، مديرة المدرسة.