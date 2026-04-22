بعد 10 سنوات من طرحه.. عمرو دياب يحتفي بألبوم “أحلى وأحلى”

يحتفل النجم عمرو دياب، بذكرى مرور 10 سنوات على طرح ألبومه الغنائي "أحلى وأحلى"، والذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة بين مستمعيه ومحبيه منذ طرحه لأول مرة عام 2016، ما يؤكد على أن أغانيه معاصرة ومناسبة لكل الأجيال.

ألبوم "أحلى وأحلى"، يعد من المحطات الفارقة في المسيرة الفنية للهضبة، إذ أنه ظهر من خلاله بصوت حيوي ومتجدد، جمع بين بصمته الموسيقية المميزة على مدار سنوات وبين اللمسات العصرية، والتي حظيت بصدى كبير لدى محبيه في العالم العربي.

ومع مرور عقد كامل على صدور الألبوم، ما زالت أغانيه بنفس القوة والتأثير الذي تمتع به وقت إطلاق، وقد تضمن الألبوم 12 أغنية هي كالآتي: "رسمها"، "أحلى وأحلى"، "معاك قلبي"، "أمنتك"، "لا لا"، "عكس بعض"، "حبيبتي"، "وعدتك"، "راجع"، "على حبك"، "أنا وانت"، "عمرنا ما هنرجع".

تنوع الأغاني نجح في أن يحقق التوازن ما بين الإحساس العاطفي، والإنتاج الموسيقي الحديث، وهو ما إلى وجود هوية بارزة ساهمت في استمرار الألبوم على مدار 10 سنوات وارتباط الجمهور به.

ارتباط الجمهور بالألبوم على مدار هذه الفترة، يعد دليلا واضحا على قدرة عمرو دياب، في استشراف الاتجاهات الموسيقية وصياغتها، وهو ما يعكس مدى استمراريته في مواكبة العصر.