الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

النمسا تؤكد دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء

جانب من لقاء وزير الخارجية المغربي وبياتي مينل ريزينغر
الديب أبوعلي   -  
ناصر السيد

عبرت جمهورية النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الامن الدولي (2797) لسنة 2025، مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء المنعقد، اليوم في فيينا، بين بيات مينل ريزينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.

وفي هذا البيان المشترك، رحبت النمسا بتبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2797)، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل "تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف" من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان المشترك، "أشادت النمسا بإرادة المغرب تفصيل كيفية تنزيل الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".

ويعزز الموقف النمساوي، التوافق المتنامي الذي أفرزته الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ودعما لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار (2797)، في 31 أكتوبر 2025.

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
