عبد المنعم سعيد: الحرب الإقليمية "مرحلة انتقالية" وإسرائيل والصين أبرز المستفيدين

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن حالة التوتر الراهنة في المنطقة تعكس مستوى غير مسبوق من التعقيد السياسي والعسكري، مشيرًا إلى أن المشهد الإقليمي بات مرهقًا على مستويات متعددة، سواء السياسية أو العسكرية أو الاستخباراتية.
وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن التصعيد في المنطقة لا يمكن اعتباره مجرد حالة عابرة، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الجحيم المحتمل" ليس مجرد توصيف سياسي، بل سيناريو وارد في ظل استمرار التوترات وتعدد بؤر الصراع.
وأضاف أن التشدد الإيراني يرتبط بشكل وثيق بحالة عدم الاستقرار الإقليمي، خاصة مع تنامي دور الوكلاء في عدد من الساحات، مثل لبنان والعراق، إلى جانب تصاعد التوترات المرتبطة بحركات مثل حزب الله والحشد الشعبي، وهو ما يساهم في إشعال بؤر جديدة للصراع.
وأكد أن حركة حماس تثير حالة من القلق، في ظل التطورات المتسارعة، مشددًا على أهمية التوجه نحو تحالفات تهدف إلى التهدئة وتقليل فرص التصعيد، خاصة أن المنطقة قد تدخل مرحلة انتقالية سواء اندلعت حرب شاملة أو تم احتواؤها.
واختتم بأن إسرائيل والصين تبدوان من أكثر الأطراف استفادة من استمرار الحرب الحالية، داعيًا إلى ضرورة تبني تفكير استراتيجي في التعامل مع ملف الميليشيات والقضايا المرتبطة بها، خاصة في ظل امتلاك بعض الدول أدوات يمكن توظيفها للتأثير في مسار الأحداث.
 

