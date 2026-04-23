OnePlus Watch 4 بهيكل من التيتانيوم ونظام تشغيل Wear OS 6

ظهرت ساعة OnePlus Watch 4 الجديدة كلياً على الموقع الرسمي لشركة OnePlus، كاشفةً عن معظم مواصفاتها قبل الإعلان الرسمي عن إطلاقها. وإلى جانب تفاصيل الأجهزة، ظهرت الساعة أيضاً مع تحديث برمجي رئيسي قد يجعلها من أوائل الساعات الذكية التي تُطرح في الأسواق بأحدث إصدار من نظام Wear OS.

مواصفات وميزات ساعة OnePlus Watch 4

مواصفات وميزات ساعة OnePlus Watch 4



تأتي ساعة OnePlus Watch 4 بهيكل من سبائك التيتانيوم، بأبعاد 47.4 × 47.4 × 11 ملم. يبلغ وزن الساعة حوالي 43 غرامًا بدون السوار، مما يجعلها أخف وزنًا من سابقتها. تتوفر الساعة بلونين: التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأخضر. كما تتميز الساعة بتصنيفات IP68 وIP69 ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H لضمان متانتها.

تتميز الساعة الذكية بشاشة LTPO OLED مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، محمية بزجاج الياقوت. وتدّعي ون بلس أن سطوع الشاشة يصل إلى 1500 شمعة/م² تحت أشعة الشمس القوية، بينما يصل إلى 3000 شمعة/م² أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية المدعومة.

ويعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون W5 ، مقترنًا بمعالج مساعد BES 2800، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.



الميزات الرئيسية لساعة OnePlus Watch 4

تأتي ساعة OnePlus Watch 4 ببطارية سعة 646 مللي أمبير، يُزعم أنها تدوم حتى خمسة أيام في الوضع الذكي، و16 يومًا في وضع توفير الطاقة.

وفي حالة الاستخدام المكثف، يُقال إن الساعة تدوم حوالي ثلاثة أيام بشحنة واحدة. كما تدّعي OnePlus أن الساعة يمكن شحنها بالكامل في حوالي 75 دقيقة.

تعمل الساعة بنظام OxygenOS Watch 8 المبني على Wear OS 6، مما يجعلها أول ساعة ذكية من OnePlus مزودة بأحدث منصة للأجهزة القابلة للارتداء من Google. كما تدعم التكامل مع Gemini ومساعد Google. ولتتبع الصحة، تتضمن الساعة مراقبة معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة درجة حرارة المعصم، وتحليل النوم، واكتشاف السقوط، وأكثر من 100 وضع رياضي.

سعر وتوافر ساعة OnePlus Watch 4





لم تُعلن شركة ون بلس بعد عن سعر ساعة ون بلس 4 أو موعد إطلاقها. مع ذلك، تشير التقارير إلى أن سعرها قد يكون أعلى من الطرازات السابقة نظرًا لارتفاع تكاليف المكونات عالميًا. ومن المتوقع الكشف قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول توفرها في أسواق مثل الهند والولايات المتحدة.