اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي
مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله
رئيس الوزراء: نعمل على ترسيخ شعار صنع في مصر عبر منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
هل يجوز مساعدة ابني فى ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي يفتتح مصنع "بيرل بولي يوريثان" للكيماويات لدعم صناعات السيارات والأجهزة المنزلية
شيخ الأزهر يستقبل سفير مالي ويؤكد استعداد الجامعة لزيادة المنح الدراسية وتدريب أئمة مالي
شيخ الأزهر: ذكرى تحرير سيناء رمز للعزيمة وبطولات الجيش وتضحياته
عبر منصة إكس.. زيلينسكي يعلن توقيع 3 وثائق أمنية كبرى مع دول في الشرق الأوسط
تكنولوجيا وسيارات

OnePlus Watch 4 بهيكل من التيتانيوم ونظام تشغيل Wear OS 6

مواصفات وميزات ساعة OnePlus Watch 4
لمياء الياسين

ظهرت ساعة OnePlus Watch 4 الجديدة كلياً على الموقع الرسمي لشركة OnePlus، كاشفةً عن معظم مواصفاتها قبل الإعلان الرسمي عن إطلاقها. وإلى جانب تفاصيل الأجهزة، ظهرت الساعة أيضاً مع تحديث برمجي رئيسي قد يجعلها من أوائل الساعات الذكية التي تُطرح في الأسواق بأحدث إصدار من نظام Wear OS.

تأتي ساعة OnePlus Watch 4 بهيكل من سبائك التيتانيوم، بأبعاد 47.4 × 47.4 × 11 ملم. يبلغ وزن الساعة حوالي 43 غرامًا بدون السوار، مما يجعلها أخف وزنًا من سابقتها. تتوفر الساعة بلونين: التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأخضر. كما تتميز الساعة بتصنيفات IP68 وIP69 ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، بالإضافة إلى شهادة MIL-STD-810H لضمان متانتها.

تتميز الساعة الذكية بشاشة LTPO OLED مقاس 1.5 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل، محمية بزجاج الياقوت. وتدّعي ون بلس أن سطوع الشاشة يصل إلى 1500 شمعة/م² تحت أشعة الشمس القوية، بينما يصل إلى 3000 شمعة/م² أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية المدعومة. 

ويعمل الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون W5 ، مقترنًا بمعالج مساعد BES 2800، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.


الميزات الرئيسية لساعة OnePlus Watch 4

تأتي ساعة OnePlus Watch 4 ببطارية سعة 646 مللي أمبير، يُزعم أنها تدوم حتى خمسة أيام في الوضع الذكي، و16 يومًا في وضع توفير الطاقة. 

وفي حالة الاستخدام المكثف، يُقال إن الساعة تدوم حوالي ثلاثة أيام بشحنة واحدة. كما تدّعي OnePlus أن الساعة يمكن شحنها بالكامل في حوالي 75 دقيقة.

تعمل الساعة بنظام OxygenOS Watch 8 المبني على Wear OS 6، مما يجعلها أول ساعة ذكية من OnePlus مزودة بأحدث منصة للأجهزة القابلة للارتداء من Google. كما تدعم التكامل مع Gemini ومساعد Google. ولتتبع الصحة، تتضمن الساعة مراقبة معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، ومراقبة درجة حرارة المعصم، وتحليل النوم، واكتشاف السقوط، وأكثر من 100 وضع رياضي.

سعر وتوافر ساعة OnePlus Watch 4

 

لم تُعلن شركة ون بلس بعد عن سعر ساعة ون بلس 4 أو موعد إطلاقها. مع ذلك، تشير التقارير إلى أن سعرها قد يكون أعلى من الطرازات السابقة نظرًا لارتفاع تكاليف المكونات عالميًا. ومن المتوقع الكشف قريبًا عن مزيد من التفاصيل حول توفرها في أسواق مثل الهند والولايات المتحدة.

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

سيارات 2026 جديدة في السوق السعودي

سيارات 2026 جديدة في السوق السعودي

سيتروين C4 و رينو داستر 2026

الفرق بين سيتروين C4 و رينو داستر 2026

شيرى اريزو 8 موديل 2026

مواصفات شيرى اريزو 8 موديل 2026

بدء التشغيل التجريبي لمجزر الزقازيق العام عقب تطويره بتكلفة 34 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الإفراط في تناول البطيخ يهدد صحتك.. يسبب مشاكل الهضم وارتفاع سكر الدم

فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها
فوائد البطيخ الصحية واضرار خفية لا تعلمها

بعد أنباء انفصال علي غزلان وفرح شعبان.. أبرز صور جمعتهما

على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان
على غزلان وفرح شعبان

هل يتم تشخيص التوحد بشكل خاطئ في بعض الحالات؟.. دراسة تكشف مفاجآت خطيرة بشأن الأطفال

تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد
تحذيرات من تشخيص الأطفال بالتوحد دون التأكد

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

وزارة الأوقاف

الأوقاف: ذكرى تحرير سيناء تجسيد لسلام الأقوياء ومنطق خطة الرشد النبوية

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد