بالهوت شورت.. كارول سماحة بإطلالة جريئة بين الطبيعة

لفتت اللبنانية كارول سماحة الأنظار من جديد بعد مشاركتها مجموعة صور من جلسة تصوير حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت كارول في الإطلالة الجديدة بأسلوب يجمع بين الجرأة والانطلاق، حيث عكست الصور أجواءً تمزج بين الطبيعة المفتوحة وعناصر القوة، من خلال ظهورها إلى جانب سيارات تعكس روح المغامرة، بينها سيارة دفع رباعي وأخرى كلاسيكية أضفت طابعًا مختلفًا على الجلسة.

وعلّقت كارول على الصور بكلمات حملت إحساسًا بالحرية، قائلة: “ضوء ذهبي، وطرق مفتوحة، وقلب يشعر بالحرية”، في إشارة إلى حالة من الانطلاق والتعبير عن الذات.

وعلى صعيد آخر، تحدثت كارول سماحة عن مشاعرها في أول عيد حب بعد وفاة زوجها، مشيرة إلى إحساسها بالفراغ، قائلة إنها تحاول تجاوز هذه المرحلة من خلال الانشغال بالعمل على المسرح، وقضاء الوقت مع ابنتها وأصدقائها وعائلتها.

وأضافت أن ابنتها تمثل لها مصدرًا كبيرًا للحب والدعم في هذه الفترة، مؤكدة أن الحب الذي تتلقاه منها “لا يشبه أي شيء آخر”.