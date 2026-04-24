طريقة عمل ورقة السجق بـ تتبيلة مثالية

يعد السجق من الأكلات المميزة، ويمكن تقديم السجق بالعديد من الطرق والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والغني.

وإليكم طريقة تحضير السجق بتتبيلة لذيذة.

مقادير ورقة السجق

1 كيلو سجق

بصل جوليان

فلفل ألوان جوليان

طماطم

فلفل حامي مفروم

زيت

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة سكر

بهارات لحمة

نصف كوب باربيكيو

مكعبات صغيرة لية ضاني

طريقة تحضير ورقة سجق

شوحي اللية الضاني في زيت على النار مع إضافة الفلفل الأسود.

أضيفي السجق ويشوح ثم ضعي البصل والفلفل الألوان والفلفل الحار.

أضيفي الطماطم ورشة السكر والبهارات والملح والفلفل.

ضعي صوص الباربيكيو ويقلب المحتوى.

ضعي في صينية فرن مبطنة بورق فويل وفوقه ورق زبدة ثم يغلق ورق الزبدة وعليه ورق الفويل.

يسوى بالفرن ويقدم.