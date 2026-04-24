السياحة الرقمية تحصد 40% من حركة السفر.. وخبير: البيانات مفتاح المنافسة

كشف تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن السياحة الرقمية أصبحت أحد أهم محركات صناعة السفر عالميًا، مع اعتماد متزايد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في وقت أشار فيه خبير سياحي إلى أن هذا التحول يستحوذ على ما يقرب من 40% من حركة التنقلات حول العالم.

قال الدكتور رامي فايز الخبير السياحي وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، إن “نسبة كبيرة من حركة السفر عالميًا أصبحت تعتمد على الأنظمة الرقمية، لتصل إلى ما بين 37% و40% من إجمالي التنقلات”.

وأشار إلى أن طرق الترويج السياحي شهدت تحولًا جذريًا، موضحًا أن “التسويق السياحي في الماضي كان يعتمد على القوافل والزيارات المباشرة، بينما أصبح الآن يتم بضغطة زر عبر المنصات الرقمية”.

السياحة الافتراضية.. أداة تسويقية لا بديل عن الواقع

وفيما يتعلق بمفهوم السياحة الافتراضية، أوضح رامي فايز أنها لا تمثل بديلًا كاملًا للسفر الفعلي، بل تُستخدم كوسيلة تشويقية عبر تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، تساعد السائح على استكشاف الوجهات قبل زيارتها.

البيانات الضخمة تقود القرار السياحي

وأكد أن البيانات أصبحت العامل الحاسم في توجيه القطاع، قائلاً: “من يمتلك المعلومة يمتلك القرار”، مشيرًا إلى أن تحليل سلوك السائحين يمكّن الدول من استهداف أسواق جديدة وزيادة الإيرادات السياحية.

الأمن السيبراني.. التحدي الأبرز

وشدد على أهمية الأمن السيبراني في حماية بيانات المستخدمين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التطبيقات الرقمية، لافتًا إلى أن قدرة الدول والشركات على تحقيق التوازن بين الكفاءة الرقمية والحفاظ على البعد الإنساني ستحدد مستقبل القطاع.