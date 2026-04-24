ضبط مخزن مبيدات مغشوشة ومحظورة بمركز البداري في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف المراكز والأحياء، بشكل دوري ومفاجئ، لضبط حركة الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومنع أي ممارسات غش أو استغلال، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها بمركز ومدينة البداري جاءت بالتنسيق بين مديرية الزراعة بأسيوط بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، وشرطة المسطحات المائية والبيئة بأسيوط، لمتابعة التزام الأنشطة التجارية بالقوانين المنظمة، خاصة فيما يتعلق بتداول المبيدات والأسمدة، ورصد المخالفات وضبط الأسواق.

وأضاف أن لجنة متخصصة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة، برئاسة الدكتور أحمد مسعود رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وبإشراف الدكتورة شرين حسين مدير عام المكافحة، نفذت حملة ميدانية أسفرت عن ضبط مخزن يحتوي على كميات من المبيدات المغشوشة، شملت مواد محظورة وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، إلى جانب منتجات غير صالحة للتداول والاستخدام.

وأشار محافظ أسيوط إلى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مؤكدًا أن أجهزة الدولة مستمرة في مواجهة كافة صور الغش التجاري، وردع المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين.

وشدد على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بكافة المراكز والقرى، لضمان توافر السلع بالمواصفات القياسية ووصول الدعم لمستحقيه، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.