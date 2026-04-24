خطوات جديدة لمؤسسة الأهلي المجتمعية في المحافظات

عقد مجلس إدارة مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية اجتماعًا، برئاسة محمود الخطيب، بمقر النادي بالجزيرة.

شهد الاجتماع استعراض العديد من الدراسات الخاصة بعملية التطوير والتوسع في المحافظات المختلفة.

وذلك بعد تلقي بعض العروض الجادة لإنشاء بيت الأهلي مثلما حدث في محافظة الشرقية.

واستمع المجلس إلى رؤية المختصين، بما يساعد مؤسسة الأهلي على اتخاذ هذه الخطوات الإيجابية للتناغم مع المؤسسات الخيرية الأخرى في الدولة التي تقوم بنفس العمل التنموي لخدمة أبناء الوطن.

وفي نهاية الاجتماع كلف المجلس البعض من أعضائه، بحسم موقف العديد من الملفات في وقت عاجل، تمهيدًا للعرض في الاجتماع القادم.