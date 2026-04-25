الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

خلال ذكرى رحيله.. محطات مهمة في حياة سمير وحيد الفنية

سمير وحيد
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الراحل سمير وحيد، والذي تميز في تقديم العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتليفزيون.

ونستعرض فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنان الراحل سمير وحيد.

نشأة سمير وحيد

ولد في 16 فبراير عام 1946، وبدأ شغفه بالتمثيل مبكرًا والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج في عام 1971.

مسيرة سمير وحيد الفنية 

بدأ حياته الفنية من خلال عدة سهرات تليفزيونية في أواخر الستينيات، حتى شارك في فيلم "مجرم تحت الاختبار" عام 1969، قبل أن يغيب لسنوات، ثم يعود بمسلسل "شجرة اللبلاب" عام 1976، مع الفنان محمود عبد العزيز.

وتوالت الأعمال التي قدمها وحيد بعد ذلك في التليفزيون والسينما ومن أشهرها مسلسلات “ليلة القبض على فاطمة” و”اللقاء التاني” و”رأفت الهجان” و”ضمير أبلة حكمت” و”أرابيسك”، وأفلام “العميل رقم 13″ و”الصرخة” و”الهر وب” و”سواق الأتوبيس” و”الذل” وآخر أعماله كانت مسلسلي “الحفار” و”بريق في السحاب”.

كما قدم البطولة في مسلسل "صرخة بريء" عام 1987، أمام الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد رضا، ومن إخراج نور الدمرداش، واشتغل مصورًا مع مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع، في فيلم الثعابين لعادل أدهم من إخراج نادر جلال عام 1985.

ويعد فيلما “البرئ” للفنان أحمد زكي، و”سواق الأتوبيس” للفنان نور الشريف، وهما من إخراج عاطف الطيب، اللذان شارك بهما الفنان سمير وحيد، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري.

وأخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها “كلام فا رغ، عالم علي بابا، تحت الشجرة”.

ويعد الفنان رامي وحيد، نجل الفنان الراحل سمير وحيد الذي أثبت نجاحًا في الأعمال التي شارك بها، منها “راس الغول”، “سلسال الـ ـد م”، “الطوفان”، “عمر وسلمي”.

ورحل الفنان سمير وحيد عن دنيانا، يوم 25 أبريل عام 1997.

